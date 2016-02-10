صور| محمد بن راشد يعلن التشكيل الوزاري الإماراتي الجديد

أعلن الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أسماء الوزراء الجدد في الحكومة، ونشر صورا لهم عبر حسابه على موقع “تويتر”.

وقال الشيخ محمد بن راشد: “بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد .. واعتماد رئيس الدولة حفظه الله .. نعلن بحمد الله عن التشكيل الوزاري الجديد”،التشكيل الجديد هو مرحلة جديدة عنوانها المستقبل .. والشباب.. والسعادة .. وتطوير التعليم.. والتعامل مع التغير المناخي لحماية بيئتنا”.

وتابع: “تم تعيين الأخت لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح .. وتمنياتي بأن تستطيع لعب دور إقليمي وليس محلي فقط في هذا المجال”.

وواصل: “تم تعيين نجلاء محمد العور وزيرة تنمية المجتمع والأخت نجلاء أم ل3 أطفال وأمين عام مجلس وزراء سابقا وجزء من فريق عملي”.

واستكمل: “د.ثاني الزيودي وزير للتغير المناخي والبيئة ثاني في الثانية والثلاثين لديه دكتوراة بالطاقة المتجددة وممثلنا في إيرينا”.

وأضاف: “محمد البواردي وزير دولة لشئون الدفاع .. محمد محل ثقتنا وسجل إنجازاته حافل بخدمة البلد وحماية مكتسباته”.

وتابع: “جميلة سالم المهيري وزيرة دولة لشئون التعليم العام ،خبرتها 20 سنة في التعليم وأمامها مهمة تحتاج أضعاف ما قدمته سابق”.

وواصل: “د.أحمد بالهول .. وزير دولة لشئون التعليم العالي .. أحمد رئيس مصدر وعمل أستاذ في جامعة خليفة .. ونتوقع منه الكثير”.

وأشار إلى أنه تم تعيين عهود الرومي وزيرة دولة للسعادة، وقال: “عهود مدير عام مكتب رئاسة الوزراء.. وستبقى معي لأتابع هذا الموضوع بنفسي، السعادة في دولتنا ليست أمنية .. بل ستكون هناك خطط ومشاريع وبرامج ومؤشرات .. وستكون جزءا من عمل كافة وزاراتنا .. وجزءا من أسلوب حياتنا”.

وقال الشيخ محمد بن راشد إنه أصبح لوزارة التربية والتعليم 3 وزراء، ومؤسسة تدير مدارسها، ومجلس أعلى للتعليم يشرف عليها، ونتابعها من مجلس الوزراء .. ولا عذر لأحد بعد ذلك”.

وأوضح أنه تم تعيين نورة الكعبي وزيرة دولة لشئون المجلس الوطني، وقال: “نورة كانت عضو في المجلس وستكون خير من يرتقي بعلاقته مع الحكومة”.

وتابع أنه تم تعيين شما المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، وقال: “شما عمرها 22 ولديها ماجستير من أكسفورد وبكالوريس من جامعة نيويورك، وستكون أيضا رئيسة مجلس الشباب الذي سيمثل تطلعات وقضايا الشباب لدى الحكومة، وسنعطيها صلاحيات وأتوقع منها ومن مجلسها إنجازات حقيقية”.

ونشر الشيخ محمد بن راشد التشكيل الكامل لحكومة دولة الإمارات الثانية عشر، وعلق عليه قائلا: “هو فريقنا لتحقيق تطلعات شعبنا وما توفيقي إلا بالله”.

واستكمل: “شكري وتقديري الشخصي للأخ حمدان بن مبارك والأخت مريم الرومي .. عملهم محفوظ .. وتاريخهم معروف .. والحاجة لهم ستبقى مستمرة في خدمة بلدهم، وأشكر أيضا الأخ عبدالله غباش على جهده في الحكومة خلال العامين السابقين وتمنياتي له بالتوفيق”.

وكان الشيخ محمد بن راشد أعلن، الإثنين الماضي، اعتماد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة الإمارات، أكبر تغييرات هيكلية في تاريخ الحكومة الاتحادية، وقال في حوار المستقبل عبر موقع توتير: “بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد تم اعتماد هيكل تفصيلي جديد للحكومة الاتحادية بالدولة”، وأكد وقتها أن الحكومة الجديدة ستضم عدد أقل من الوزارات وعدد أكبر من الوزراء للتعامل مع ملفات وطنية واستراتيجية متغيرة وديناميكية.

شاهد.. التشكيل الكامل للحكومة الجديدة: