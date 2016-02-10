بشير حسن يغادر المحور إلى «TEN» ليرأس «مساء القاهرة»

كتبت – إنجي لطفي

غادر الكاتب الصحفي بشير حسن، قناة المحور، عقب 10 سنوات، عمل فيها رئيسًا لتحرير القناة، ومؤسسًا لبرنامجي “90دقيقة”، و”48 ساعة”، لينتقل إلى قناة TEN، ليكون رئيسًا لتحرير برنامج “مساء القاهرة”، والذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور.

يذكر أن “حسن”، عمل بقناة المحور منذ عام 2006م، وكان رئيسًا لتحرير برنامج “90 دقيقة”، واستطاع أن ينافس أكبر برامج التوك شو في ذلك الوقت، والتي كانت تقتصر على برنامجي “البيت بيتك”، و”العاشرة مساءً” فقط.

كما رأس الكاتب الصحفي بشير حسن، تحرير برنامج “48ساعة”، وكان أول برنامج توك شو سياسي، يتم تقديمه يومي الخميس والجمعة حينذاك، وكانت القنوات في تلك الأونة قد اعتادت تقديم برامج ترفيهية في يومي الإجازات الأسبوعية.

وانتقل بشير حسن إلى قناة TEN، ليرأس تحرير برنامج “مساء القاهرة”، الذي أثار جدل منذ حلقاته الأولى، ليأخد مركزًا متقدمًا بين برامج “التوك شو” .