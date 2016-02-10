رئيس الأهلي: لا يوجد ما يجبرنا على اتخاذ قرار عاجل بالتعاقد مع مدرب أجنبي

قال محمود طاهر رئيس النادي الأهلي إنه لا يوجد ما يجبر مجلس الإدارة على التعجل في التعاقد مع مدير فني أجنبي.

وشرح طاهر عبر موقع الأهلي الرسمي "هناك جلسة مع الكابتن عبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع الكرة لمناقشة هذا الأمر (طالع التفاصيل) ، لا يوجد ما يجبر المجلس على اتخاذ قرار عاجل بشأن التعاقد مع مدرب أجنبي، سيتم بحث الموضوع من كافة الجوانب لاتخاذ القرار الذي يخدم مصلحة النادي".

ويبحث الأهلي عن مدرب أجنبي بعد اعتذار الألماني فيليكس ماجات والفرنسي فيليب تروسييه عن عدم تدريب الأهلي.

وجه طاهر التهنئة لأعضاء وجماهير النادي بمناسبة الفوز الذي حققه فريق الكرة على الزمالك بهدفين للا شئ في مباراة القمة أمس الثلاثاء.

وأشاد طاهر بالأداء الفني والانضباط السلوكي للاعبين والذين بذلوا جهودا كبيرة علي مدار 90 دقيقة.

وقال "التهنئة واجبة للجهاز الفني وعلى رأسه ابن الأهلي المخلص عبد العزيز عبد الشافي ومعاونيه وكذلك اللاعبين الذين يستحقون التحية لإصرارهم علي الفوز وزيادة الفارق مع المنافس إلي سبع نقاط".

وأضاف "الأهلي يملك كوكبة من اللاعبين المميزين ولديهم تقدير للمسئولية تجاه ناديهم الذين يدافعون عن اسمه".

وأردف "لن يتحدث على إيفونا صاحب الهدف الأول بمفرده.. جميع اللاعبين بذلوا جهودا كبيرة من أجل وضع الفريق على صدارة جدول الدوري".

وأكد "مجلس الإدارة يقدم الدعم الكامل للفريق ويعزله عن أية أمور أخرى لتوفير الإستقرار اللازم لتحقيق البطولات والإنتصارات لإسعاد الجماهيرخاصة أن الأهلي بات يمتلك فريقا قويا يقدم مستوى جيد ومقنع للجميع".