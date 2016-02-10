خبر في الجول - تعرف على تشكيل الجهاز الفني الجديد للزمالك

استقر محمد صلاح المدير الفني المؤقت للزمالك على تشكيل جهازه الذي سيقود الفريق، حتى التعاقد مع مدرب أجنبي.

وأعلن الزمالك تولي صلاح الإدارة الفنية للفريق مؤقتا، حتى التعاقد مع مدرب أجنبي جديد لخلافة المقال أحمد حسام "ميدو".

وكما انفرد FilGoal.com، ينضم عبد الحليم علي الهداف التاريخي للزمالك إلى الجهاز الفني كمدرب عام. ( اقرأ التفاصيل )

وسيخاطب الزمالك نادي طلائع الجيش من أجل عودة علاء عبد الغني، والذي يعمل مساعدا لطارق يحيى حاليا.

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على أن ينضم تامر عبد الحميد نجم الفريق الأبيض السابق للجهاز، في حال رفض الجيش الاستغناء عن عبد الغني. ( تعرف على التفاصيل )

ويستمر أيمن طاهر في مهمته كمدرب لحراس المرمى.

ويعود حمادة أنور لموقعه كمدير إداري للفريق، والذي كان رحل عنه بعد قدوم ميدو.