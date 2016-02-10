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عامر حسين: الدفاع الجوي يرفض استضافة مباراة الجيش والأهلي.. وبديلان محتملان

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عامر حسين: الدفاع الجوي يرفض استضافة مباراة الجيش والأهلي.. وبديلان محتملان عامر حسين: الدفاع الجوي يرفض استضافة مباراة الجيش والأهلي.. وبديلان محتملان

قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات إن استاد الدفاع الجوي رفض استضافة مباراة طلائع الجيش والأهلي في الدوري المصري.

ويستضيف الجيش الأهلي ضمن مباريات الجولة الـ18 من بطولة الدوري يوم السبت المقبل.

وكان من المفترض أن يستضيف الدفاع الجوي المباراة حسب الجدول المنشور على موقع اتحاد الكرة.

وأضاف رئيس لجنة المسابقات أن استاد السويس الجديد هو المرشح لاستضافة المباراة.

وأتم "في حال رفض استاد السويس، ستلعب المباراة على ملعب بتروسبورت".

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 38 نقطة بفارق 7 نقاط عن الزمالك ومصر للمقاصة، فيما يحتل الجيش المركز الـ13 بـ20 نقطة.

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