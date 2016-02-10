الأهلي: لم يصلنا إخطار رسمي.. لكننا سنلعب على أي ملعب يختاره طلائع الجيش

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن النادي لم يتلق أي إخطار رسمي بشأن ملعب مباراته المقبلة ضد طلائع الجيش.

ويستضيف الجيش الأهلي ضمن مباريات الجولة الـ18 من بطولة الدوري يوم السبت المقبل.

وكان من المفترض أن يستضيف الدفاع الجوي المباراة حسب الجدول المنشور على موقع اتحاد الكرة.

إلا أن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات قد قال إن استاد الدفاع الجوي رفض استضافة المباراة. (طالع التفاصيل)

وأوضح عبد الحفيظ أن الأهلي لن يمانع في خوض المباراة على أي ملعب يحدده طلائع الجيش لأنه صاحب المباراة.

وكان عامر حسين قد أوضح أن استاد السويس الجديد هو المرشح لاستضافة المباراة.

وأتم "في حال رفض استاد السويس، ستلعب المباراة على ملعب بتروسبورت".

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 38 نقطة بفارق 7 نقاط عن الزمالك ومصر للمقاصة، فيما يحتل الجيش المركز الـ13 بـ20 نقطة.