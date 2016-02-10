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خبر في الجول - تامر عبد الحميد مرشح للانضمام لجهاز الزمالك

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خبر في الجول - تامر عبد الحميد مرشح للانضمام لجهاز الزمالك خبر في الجول - تامر عبد الحميد مرشح للانضمام لجهاز الزمالك

اقترب تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق من الانضمام للجهاز الفني للفريق الأبيض، بقيادة محمد صلاح المدرب المؤقت.

وأعلن الزمالك تولي صلاح الإدارة الفنية للفريق مؤقتا، حتى التعاقد مع مدرب أجنبي جديد لخلافة المقال أحمد حسام "ميدو".

وناقش مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مستقبل الجهاز الفني للفريق مع المدرب المؤقت محمد صلاح وإسماعيل يوسف مدير الكرة، بعد إقالة جهاز أحمد حسام "ميدو". ( طالع تفاصيل الجلسة )

وطلب صلاح انضمام عبد الحليم علي الهداف التاريخي للزمالك لجهازه، مع عودة علاء عبد الغني المدرب المساعد السابق.

كما علم FilGoal.com أن صلاح سيعرض على رئيس الزمالك انضمام تامر عبد الحميد كمدرب مساعد في الجهاز الفني.

وسيحسم مرتضى انضمام نجم الزمالك السابق للجهاز الفني سواء بالموافقة أو الرفض.

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