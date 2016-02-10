الأهلي يصرف مكافآت خاصة للاعبين بعد القمة.. ويطالبهم بالتركيز مع الجيش

قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي صرف مكافآت إجادة خاصة للاعبين بعد الفوز على الزمالك 2-0 في قمة الجولة الـ17 من الدوري.

وقال عبد الحفيظ للصحفيين: "المكافأة ليست للفوز فقط، بل للأداء القوى والصورة المميزة التي ظهر بها لاعبو الأهلي سواء فنيا أو سلوكيا بعدما تحلى الفريق بالروح الرياضية والالتزام الفني والسلوكي طوال المباراة".

وتابع "اللاعبون بذلوا مجهودا كبيرا خلال اللقاء وكانوا حريصين على تحقيق الفوز لاستمرار مسيرة الفريق تحو استعادة بطولة الدوري".

لكن عبد الحفيظ طالب لاعبيه بالتركيز على مواجهة طلائع الجيش يوم السبت المقبل.

واستدرك "الفوز على الزمالك كان مهما لكنه ليس نهاية المشوار، فالدوري لايزال طويلا ويحتاج إلى جهود كبيرة".

وواصل متما "الفرحة بالتأكيد من حق اللاعبين بالفوز على الزمالك كونها بطولة خاصة بين الفريقين، لكنهم أيضا مطالبون بإغلاق ملف القمة سريعا والتفكير في مواجهة الجيش خاصة أنها مباراة مهمة وأمام منافس متميز يقوده جهاز فني محترم ويضم بين صفوفه لاعبين على مستوى عال".