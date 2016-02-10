طالب يقتل سائق توك توك لسبه أمام والدته فى البحيرة

شهد قبل قليل سوق قرية السخنة التابعة لمركز بدر بالبحيرة، جريمة قتل بشعة راح ضحيتها سائق توك فى أوائل العقد الثالث من العمر جراء إصابته بجرح طعنى نافذ فى القلب.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية يفيد باستقبال مستشفى بدر "أحمد. م. ع" 19 سنة سائق توك توك، جثة هامدة جراء إصابته بجرح طعنى نافذ فى القلب.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث قاده العميد خالد غانم رئيس فرع البحث الجنائى، وضم الرائد إسلام قطب رئيس مباحث بدر والنقيب محمود الفولى معاون المباحث، وتوصلت جهود فريق البحث إلى قيام المجنى عليه بالتعدى بالسب على "محمد. س. خ" 22 سنة طالب ومقيم بذات القرية خلال تواجد المتهم برفقة والدته بسوق القرية الأسبوعى، قام المتهم بتوصيل والدته للمنزل ثم عاد إلى السوق وقد أحضر معه سلاح أبيض، وما أن شاهد المجنى عليه فقام على الفور بطعنه طعنة نافذة أصابت قلب القتيل فأردته قتيلا فى الحال.

وتمكن قبل قليل العميد خالد غانم رئيس فرع البحث الجنائى وضم الرائد إسلام قطب رئيس مباحث بدر والنقيب محمود الفولى معاون المباحث من ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الجريمة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 686 إدارى مركز بدر لسنة 2016 وباشرقبل قليل المستشار كريم عبد اللطيف رئيس نيابة كوم حمادة التحقيقات مع المتهم.