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نيابة مركز دمياط تحقق فى ضبط شحنة موبيليا وأنتيكات يشتبه بأثريتها

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نيابة مركز دمياط تحقق فى ضبط شحنة موبيليا وأنتيكات يشتبه بأثريتها نيابة مركز دمياط تحقق فى ضبط شحنة موبيليا وأنتيكات يشتبه بأثريتها
تجرى نيابة مركز دمياط برئاسة محمد عطا وكيل النائب العام التحقيق فى واقعة القضية التى تحمل رقم 1070 لسنة 2016 إدارى مركز دمياط، حيث تمكنت مباحث جمارك دمياط من ضبط شحنة تحف وانتيكات فنية وثقافية وموبيليات خشبية يشتبه فى أثريتها بإجمالى 110 كرتونة متجهة إلى دبى عبر ميناء دمياط، وهى تابعة لشركةM.G.L للاستيراد والتصدير ومتجهة إلى شركة "استل اسبرت".

وكشفت تحريات المباحث حسن نية جهة التصدير، وتم صرف صاحبها من سراى النيابة اليوم، الأربعاء، وكلفت النيابة العامة لجنة من وزارة الآثار بفحص محتويات الشحنة وتحديد أثريتها.

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مصر 365