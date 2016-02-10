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قوات الاحتلال تعتقل 23 مواطنا أغلبهم من محافظتى القدس وبيت لحم

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قوات الاحتلال تعتقل 23 مواطنا أغلبهم من محافظتى القدس وبيت لحم قوات الاحتلال تعتقل 23 مواطنا أغلبهم من محافظتى القدس وبيت لحم

> أعلن نادى الأسير الفلسطينى أن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت الليلة الماضية 23 مواطنا من عدة محافظات فى الضفة تركزت فى محافظتى القدس وبيت لحم.

وأوضح النادى - فى بيان له اليوم الأربعاء - أن 14 مواطنا اعتقلوا من عدة بلدات فى محافظة القدس، 4 من عائلة مطير بمخيم قلنديا، و3 من بلدة صور باهر، 4 من بلدة العيساوية، ومواطن واحد من بلدة ابو ديس، و2 من بلدة العيزرية.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين من مخيم الدهيشة وبلدة نحالين فى محافظة بيت لحم، فيما اعتقل مواطن من مخيم جنين وآخر من محافظة الخليل، وآخر من محافظة طولكرم.

من ناحية أخرى أعلن يانس ليركه المتحدث باسم مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة فى جنيف عن إطلاق نداء تمويل مشترك للأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية لتمويل يبلغ 571 مليون دولار لمواجهة الاحتياجات الإنسانية فى فلسطين لعام 2016.

وأوضح ليركه أن النداء أطلقه كل من روبرت بيبر منسق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية والأنشطة الإنمائية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، ووزير المالية بالسلطة الفلسطينية شكرى بشارة.
>وفى هذا الإطار، قال بيبر "إنه وبعد 48 عاما من احتلال الأراضى الفلسطينية على يد إسرائيل فإن الفلسطينيين أصبحوا فى حالة ضعف شديد، كما أن تعرضهم للصدمات المتكررة، وبخاصة سكان قطاع غزة، استهلك قدرة الكثير من الأسر الفلسطينية على التكيف".

وأضاف أن نحو 1.8 مليون فلسطينى بحاجة إلى الحماية فى الأراضى الفلسطينية، كما يوجد حوالى 1.6 مليون فلسطينى يعانون من انعدام الأمن الغذائى المتوسط والشديد، فى الوقت الذى مازال أكثر من 92 ألف شخص فى عداد المهجرين جراء الأعمال القتالية فى غزة عام 2014، وكذلك 8 آلاف نسمة عرضة للتهجير الوشيك جراء الترحيل القسرى، إضافة إلى حاجة حوالى 11 ألف نسمة فى المنطقة (ج) للمساعدة القانونية لمنع تهجيرهم بسبب أوامر الهدم المعلقة، بينما لايزال مئات الألاف يعانون جراء فرض القيود على الوصول إلى الخدمات الأساسية.

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