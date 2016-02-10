مستوطنون يقتلون طفلا فلسطينيا فى الخليل

معلش بس مش فاهم , هما المسلمين اللي بتقول عليهم دول بيحاربوهم من الباب للطاق كده ولا لأنهم بيقتلو في ضباط وجنود الجيش والشرطه وبيكفروهم بدون اي وجه حق . وبعدين انفاق غزه اللي بتقول عليها دي بتدي سلاح لمين !! للي المفترض يحاربو في غزه , ولا بتدي سلاح للي بيقتلو ضباط وجنود بلدي ... انصار بيت المقدس ( المزعومين ) في مصر يا حضرت ومالهمش اي وجود في فلسطين لو حضرتك نظرك مش مساعدك ... يعني الأنفاق بتورد سلاح من فلسطين للتكفيريين في مصر , وعشان كده لازم الأنفاق دي تتهد علي دمغه ابوهم , وبعدين لما هما اشاوس كده صواريخهم الفشنك كلها بتقع في مناطق مافيهاش يهود ليه وماشفنالهمش عمليه ناجحه في اسرائيل , في الوقت اللي كل يوم يموتو فيه خيره شبابنا ... حكايه مصر بقي مش دوله اسلاميه عشان تحارب اليهود , لما يبقي الحمساويه الخونه يطلعو من فلسطين ممكن مصر ساعتها تساعد اهل فلسطين في تحرير اراضيهم , لكن مش من المنطقي ان مصر تمد ايديها في جحر كله تعابين حمساويه عشان تساعد الفلسطينيين . بعد كلامي ده كله , اظن حضرتك لا مصري ولا غيره .