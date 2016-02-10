المرصد السورى: أكثر من 500 قتيل منذ بداية العملية العسكرية على حلب

>أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان (ومقره لندن) بأن أكثر من 500 شخص، بينهم عشرات المدنيين، قُتِلوا منذ بدء الهجوم الكبير للقوات النظامية على مدينة حلب بداية الشهر الجارى

ونقلت قناة (فرانس 24) عن مدير المرصد رامى عبد الرحمن قوله "إن حصيلة القتلى شملت أكثر من 143 من المقاتلين الموالين للنظام و247 من الجهاديين الأجانب ومقاتلى المعارضة فضلا عن 89 مدنيا، منذ الأول من فبراير وحتى أمس الثلاثاء".

وأضاف أن 14 من القوات الإيرانية و3 من مقاتلى تنظيم "حزب الله" اللبنانى قُتِلوا خلال قتالهم إلى جانب قوات الرئيس بشار الأسد، وألمح المرصد إلى احتدام القتال حول شمال مدينة حلب تحت غطاء جوى مكثف من الغارات الروسية على عدة قرى أخرى.

وحققت القوات الموالية للنظام السورى سلسلة من المكاسب خلال الشهر الجارى فى مدينة حلب منها قطع خطوط الإمداد عن المعارضة ودفع عشرات آلاف الأشخاص للنزوح تجاه الحدود التركية.

>وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من قطع إمدادات الغذاء عن قرابة 300 ألف شخص شرقى حلب فى حال تطويق قوات النظام للمنطقة، وهو التكتيك الذى يلجأ له النظام لإلحاق الضرر الشديد بالمعاقل السابقة للمعارضة المسلحة.

>