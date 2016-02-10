مسلحون يفتحون النار على قافلة مساعدات من الهلال و الصليب الأحمر فى سوريا

> قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا إن معارضين مسلحين فتحوا النار على سيارات المساعدات فى بلدة مضايا المحاصرة التى يسيطر عليها مقاتلو المعارضة، قرب العاصمة دمشق، لكن لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا.

وقال مسؤول من الهلال الأحمر العربى السورى الأربعاء إن القافلة التى تضمنت شاحنات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر كانت تقوم بإجلاء مرضى من مضايا عندما تعرضت لإطلاق نار من مسلحين مجهولين.

المسؤول الذى اشترط عدم ذكر هويته تماشيا مع اللوائح، قال إن العملية استكملت وتم إجلاء الناس بنجاح.

كانت مضايا المحاصرة من الحكومة والمليشيات المتحالفة معها منذ شهور قد اجتذبت اهتماما دوليا بعد انتشار صور مروعة لأطفال أصابهم الهزال وسكان تضوروا جوعا.

وقالت سانا إن إطلاق النار وقع مساء الثلاثاء مما تسبب فى تأخير العمليات لعدة ساعات.