رئيس الهيئة العليا للمفاوضات السورية: هناك تآمر أمريكى بشأن أزمة سوريا

قال رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات السورية أسعد الزعبى، لم نر أى شىء من سعى وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى مع الجانب الروسى لوقف إطلاق النار فى سوريا لافتا أن النظام السورى يرفض الحل السياسى والعمليات الإنسانية.

وأضاف رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات السورية أسعد الزعبى، فى تصريحات خاصة لقناة "سكاى نيوز عربية " أن روسيا لا تدعم إلا الإرهابيين فى سوريا وهو انتصار لداعش والولايات المتحدة لم تثبت أى مصداقية وفقدت ثقة الشعب السورى قائلا " هناك تآمر أو تراجع أمريكى بشأن الأزمة السورية.

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