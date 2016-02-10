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مسلحون يطلقون النار على قافلة مساعدات فى بلدة "مضايا" السورية

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مسلحون يطلقون النار على قافلة مساعدات فى بلدة "مضايا" السورية مسلحون يطلقون النار على قافلة مساعدات فى بلدة "مضايا" السورية

>أطلق مسلحون مجهولون النار على قافلة المساعدات فى بلدة "مضايا" المحاصرة قرب العاصمة دمشق التى يسيطر عليها النظام السوري، ولم ترد أنباء وقوع ضحايا.

وقال مسؤول فى الهلال الأحمر العربى السورى - حسبما نقلت قناة (الغد العربي) اليوم الأربعاء - إن القافلة التى تضمنت شاحنات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر كانت تقوم بإجلاء مرضى من (مضايا) عندما تعرضت لإطلاق نار من مسلحين مجهولين، مشيرا إلى أن العملية استكملت وتم إجلاء الناس بنجاح.

وكانت (مضايا) المحاصرة من والميليشيات المتحالفة معها منذ شهور قد اجتذبت اهتماما دوليا بعد انتشار صور مروعة لأطفال أصابهم الهزال وسكان صاحوا جوعا.
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مصر 365

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