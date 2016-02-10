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النيابة الإدارية بقنا تحقق فى مخالفات مالية بمشروع أكشاك الباعة الجائلين

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النيابة الإدارية بقنا تحقق فى مخالفات مالية بمشروع أكشاك الباعة الجائلين النيابة الإدارية بقنا تحقق فى مخالفات مالية بمشروع أكشاك الباعة الجائلين
بدأت النيابة الإدارية القسم الثانى بمحافظة قنا برئاسة المستشار على فزاع نائب رئيس الهيئة ومدير النيابة، التحقيقات فى المخالفات المالية التى شابت عملية إنشاء أكشاك الباعة الجائلين بمدينة قنا.

ويباشر المستشار أحمد الباز وكيل أول النيابة التحقيقات فى بلاغ ديوان عام المحافظة رقم 322 لسنه 2016 بشأن ما أسفرت عنه أعمال اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1997 لسنة 2015، عن وجود مخالفات شابت عمليه إنشاء أكشاك الباعة الجائلين خلف عمارات المرور القديم بقنا الوارد بشأنها مناقضة الجهاز المركزى للمحاسبات تمثلت فى نقص بعض المواصفات الفنية وعيوب مصنعية وغلو بأسعار التنفيذ عن الأسعار السوقية.

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مصر 365