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' أرسنال ضم الكشاف الخطأ من ليستر سيتي.. هو ليس مكتشف محرز وكانتي '

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' أرسنال ضم الكشاف الخطأ من ليستر سيتي.. هو ليس مكتشف محرز وكانتي ' ' أرسنال ضم الكشاف الخطأ من ليستر سيتي.. هو ليس مكتشف محرز وكانتي '

أوضح جاري لينكر نجم برشلونة وليستر سيتي السابق أن أرسنال ضم الكشاف الخطأ من الثعالب وذلك بعد أن أعلن بن وريجلسورث عن انضمامه ككشاف للفريق اللندني.

وكان لينكر لاعبا للثعالب في الفترة من 1978 وحتى عام 1985 ومن خلال علاقته الوثيقة بنادي ليستر سيتي أكد أن وريجلسورث ليس الشخص الذي ضم كريستيان فوكس أو نجولو كانتي أو حتى رياض محرز وجيمي فاردي.

وفي تصريحات لصحيفة "جارديان" الإنجليزية قال لينكر "لقد ضم ليستر كريستيان فوكس مجانا ولا أحد يعطيه حقه في الثناء، لقد أحببت أن أرسنال ضم الكشاف الخطأ، هو لم يكتشف نجولو كانتي أو رياض محرز أو جيمي فاردي الأربعة لم يكتشفهم".

وتابع نجم منتخب إنجلترا السابق "ستيف ويلش هو الشخص الذي اكتشف هؤلاء اللاعبين وجلبهم إلى النادي، أنا أعرف متى وجد محرز لقد أرسل لمشاهد لاعب آخر وعاد بمحرز، هو قام بعمل رائع وهذا وهو السر الكبير لنجاح ليستر سيتي".

واستطرد "مثل كل الأندية الأمر حول اللاعبين الذين تضمهم وليستر قام بذلك بميزانية صغيرة مقارنة بعمالقة الدوري".

وكان بن وريجلسورث قد أكد إنضمامه ككشاف للفريق الأول إلى أرسنال رسميا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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فيديو اليوم السابع