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19 مارس| كازاخستان تستأنف رحلاتها إلى شرم الشيخ

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19 مارس| كازاخستان تستأنف رحلاتها إلى شرم الشيخ 19 مارس| كازاخستان تستأنف رحلاتها إلى شرم الشيخ

أرشيفية

تلقت وزارة الطيران المدني، خطابًا رسميًا من السفير سامي سعد، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول وسط وغرب آسيا، يفيد بقرار استئناف رحلات الطيران بين مصروكازاخستان، والتي كانت قد توقفت في أعقاب حادث الطائرة الروسية.

وأتى قارا استئناف الرحلات بين البلدين،عقب زيارة وفد هيئة الطيران المدني الكازاخستانية إلى في الفترة من 18 إلى 21 يناير الماضي، والاطمئنان على الإجراءات الأمنية المتبعة في مطاري شرم الشيخ والقاهرة، لتأمين الركاب والطائرات والبضائع وشحن الحقائب .

وصرح مصدر مسؤل بوزارة الطيران المدني، بأنه من المقرر أن تبدأ أولى الرحلات الجوية لشركة (SCOT ) الكازاخستانية إلى مدينة شرم الشيخ يوم 19 مارس المقبل، حيث بدأ عدد من المواطنين الكازاخستانيين في التوافد على سفارة مصر في كازاخستان، للحصول على تأشيرات سياحة للسفر إلى مصر .

 

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