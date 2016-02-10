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تأجيل محاكمة متهمي «أحداث الدقي» لـ 2 مارس

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تأجيل محاكمة متهمي «أحداث الدقي» لـ 2 مارس تأجيل محاكمة متهمي «أحداث الدقي» لـ 2 مارس

أرشيفية

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، تأجيل محاكمة 20 متهمًا، من بينهم” 4 هاربين”، على خلفية اتهامهم بقضية أحداث العنف التي وقعت بمنطقة الدقي مطلع العام الجاري، إلى جلسة ٢ مارس المقبل، للمرافعة.

 ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين، اتهامات ” تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، تنظيم تظاهرة مؤلفة من أكثر من 5 أشخاص، التلويح بالعنف، استعراض القوة، القتل والشروع في القتل، على نحوٍ أدى إلى مصرع “حمادة فتح الله”".

كما نسبت للمتهمين تهم:” إصابة كلٍ من “تامر عبدالغفار، محمود كامل، وحسين سيد حسن”، فضلًا عن” حيازة أسلحة نارية، مفرقعات وزجاجات مولوتوف، بغرض استعمالها دون مسوغ قانوني، بهدف الإخلال بالأمن العام، والتعدي على القوات الشرطية والمنشآت العامة والخاصة “.

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