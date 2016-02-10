ضبط 36 سائقا لتعاطيهم المخدرات و65 حالة سرعة زائدة بكفر الشيخ

تمكنت حملة مكبرة بمديرية أمن كفر الشيخ، تحت إشراف اللواء محمد عاطف شلبى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ على مدار 3 أيام من خلال الكشف عن متعاطى المخدرات من قائدى السيارات، من ضبط 36 حالة تعاطى على الطريق الدولى الساحلى أمام مركز بلطيم.

كما تمكنت حملة الرادار على الدولى الساحلى بحدود كفر الشيخ، بقيادة النقيب إبراهيم فايد، مسئول مرور الطريق الدولى ومصيف بلطيم، من ضبط 65 حالة سرعة زائدة مخالفة، ومخالفات متنوعة، وتم تحصيل غرامات بقيمة 7 آلاف جنيه.

وأكد مصدر أمنى، أنه تم عرض المضبوطين على نيابة البرلس التى أمرت بحبس كل منهم 4 أيام.