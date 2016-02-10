مرتضى منصور: إسلام جمال لن يعود للزمالك أبدا ' بسبب الغل ' .. ومرحبا بإبراهيم صلاح

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك أن إسلام جمال مدافع الفريق المعار لنادي الإسماعيلي حتى نهاية الموسم لن يعود مجددا لنادي الزمالك في حين أنه أوضح أن إبراهيم صلاح لاعب النادي المعار لسموحة مرحب بعودته.

وكان إسلام جمال قد سجل هدف الفوز ضد الزمالك في المباراة التي جمعت الدراويش بالفارس الأبيض في مباراة مؤجلة من الأسبوع السادس بالدوري المصري يوم الأربعاء الموافق 3 فبراير وانتهت بنتيجة 1-0.

وفي تصريحات لرئيس النادي عبر فيديو نشرته القناة الرسمية لنادي الزمالك قال: "أؤكد أن إسلام جمال لن يلعب مجددا لنادي الزمالك".

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وتابع "ليس لمجرد أنه سجل هدف في النادي، لكن بسبب حالة الغل التي كان يلعب بها وكأنه ينتقم من نادي لم يفعل له أي شيء".

أما عن إبراهيم صلاح فقال مرتضى: "إبراهيم صلاح سيعود وهو مرحب به، جلسا معي هو وأحمد حسن مكي وطلبا الرحيل لأن ميدو المدرب السابق لن يعتمد عليهما، وصمم صلاح على الرحيل في حين أن مكي اقتنع بوجهة نظري واستمر معنا".

وشارك إبراهيم صلاح في مباراة سموحة ضد الزمالك ضمن منافسات الأسبوع الـ16 من الدوري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.