ارتفاع أسعار الحمير في تركيا بعد زيادة الطلب على حليبها

أفادت تقارير إعلامية، بأن أسعار الحمير في تركيا، ارتفعت جراء الطلب الكبير على حليب الحمير المحلية.

وقالت منتجة لحليب الحمير، في مقاطعة مانيسا المطلة على بحر إيجة، إنها تبحث عن الحمير في المحافظات والمقاطعات الأخرى في البلاد لمواجهة الطلب المتزايد على حليب الحمير.

وأشارت توركان إيغريبويون، البالغة من العمر 44 عاما، إلى أن “أسعار الحمير أصبحت باهظة بسبب شعبيتها” وفقا لما نقلته عنها صحيفة “حرييت دايلي” الناطقة بالإنجليزية.

وأوضحت توركان، التي تمتلك مزرعة حمير وتنتج حليب الحمير في حي أكبينار في مقاطعة شاهزادلر بمانيسا، أنها تكافح من أجل زيادة إنتاج الحمير، خصوصا أن سعر الحمار ارتفع من 200 ليرة تركية إلى أكثر من 1000 ليرة.

وأضافت توركان “في العادة يبيع الفلاحون الحمار الجيد مقابل 200 ليرة، ولكن عندما نريد شراء حمار الآن فإن السعر يرتفع إلى 1000 ليرة”.

وتابعت، قائلة: “نحن نكافح للعثور على حمير عالية الجودة، خصوصا في الشتاء.. نحن نبحث الآن عن حمير في مختلف أنحاء المقاطعة، كما بدأنا في البحث عنها خارج مانيسا.. وإذا لم نجد أي حمار، فإننا سنستوردها من جنوب شرقي الأناضول لأنها أرخص سعرا”.

وقالت توركان إنها تبيع حليب الحمير في مختلف أنحاء تركيا، وتصدر كميات للخارج، مشيرة إلى أن شركتها تبيع لتر حليب الحمير بدءا من 100 ليرة، أو ما يعادل 34 دولارا.

وأوضحت توركان مزايا حليب الحمير، وقالت إنه جيد ومفيد في علاج الكثير من الأمراض مثل “السرطان والربو والتهاب الرئيتين، وحتى تشمع الكبد، ويعمل على تقوية عضلات وزيادة الأوعية الدموية”، على حد قولها.

وأضافت، أن أهم ميزة لحليب الحمير إنه يعمل على تقوية جهاز المناعة، وتجديد الخلايا، لافة إلى أنها كانت تبيع لتر الحليب العام الماضي مقابل 80 ليرة، لكنها رفعت السعر حاليا إلى 100 ليرة جراء زيادة الطلب على حليب الحمير وصعوبة تلبية الطلب المتزايد، مشيرة إلى أنها تنتج 14 لترا من حليب الحمير يوميا.