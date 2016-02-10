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تقرير مغربي – هيرفي رينار مدربا لأسود الأطلس

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تقرير مغربي – هيرفي رينار مدربا لأسود الأطلس تقرير مغربي – هيرفي رينار مدربا لأسود الأطلس

قال موقع (Le360) المغربي إن الفرنسي هيرفي رينار سيخلف بادو الزاكي في تدريب منتخب المغرب.

ويرتبط اسم رينار عادة بالمراكز التدريبية الشاغرة في الأهلي والزمالك طوال السنوات الماضية، آخرها كان ترشيحه لخلافة جوزيه بيسيرو في الأهلي.

وقال الموقع المغربي إن الاجتماع الذي يدور حاليا في الجمعية الملكية المغربية لكرة القدم (اتحاد الكرة المغربي) قد قرر إقالة الزاكي وتعيين رينار في مكانه.

هذا الأمر كان قد أكدته (ليكيب) الفرنسية لكن دون أن تجزم أن الصفقة تمت بالفعل.

ويحتل المغربي وصافة مجموعته في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 خلف كيب فيردي بنفس الرصيد (6 نقاط).

كما تأهل أسود الأطلس للمرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2018.

وكان نادي ليل قد أقال رينار الموسم الماضي لسوء النتائج.

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