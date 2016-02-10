غالي: لن نبالغ في الفرحة بالفوز على الزمالك.. الدوري لم يُحسم

أكد حسام غالي قائد الأهلي على أن فريقه لن يبالغ في الفرحة بالفوز على الزمالك 2-0 في قمة الدوري، من أجل الحفاظ على الصدارة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بفارق 7 نقاط عن الزمالك الوصيف.

وقال غالي للصحفيين: "الأهلي سعى إلي الفوز من بداية اللقاء من أجل توسيع الفارق مع الزمالك، والاستمرار في صدارة بطولة الدوري من اجل استعادة اللقب".

واستدرك "الفوز على الزمالك يمنح الفريق دفعة معنوية في الفترة المقبلة، لكن يجب ألا يكون هناك مبالغة في الفرحة فهي مباراة بثلاث نقاط، ومشوار الدوري لايزال طويلا ولم يُحسم بعد، فالجميع مطالب بالتحلي بالروح العالية من أجل مواصلة مسيرة الفريق".

وأكمل قائد الأهلي "الفريق أغلق ملف مباراة الزمالك مباشرة وبدأ التفكير في لقاء طلائع الجيش من أجل السعي لتحقيق الفوز أيضا في تلك المواجهة القوية وكذلك التركيز في المباريات المقبلة في ظل توالى المباريات حيث يخوض الفريق مباراة كل ثلاثة أيام".

ويلعب الأهلي مع الجيش يوم السبت المقبل في الجولة الـ18 من الدوري.

وأتم "الحفاظ على القمة التي وصل إليها الفريق مؤخرا يحتاج إلى المزيد من التركيز والجهد الكبير".