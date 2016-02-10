أخبار عاجلة

الأخبار - اللقطات الاولى من خارج كنيسة مارجرجس عقب الإنفجار الإرهابي فى طنطا -
عبد الحفيظ يتحدث عن تأشيرة دخول مروان ألمانيا وقوة مباراة الاتحاد -
يد الأهلي تستعد للسوبر الإفريقي على فترتين -
الشرقية يصطدم بدجلة.. والمقاصة يسعى لتضييق الخناق على الأهلي -
إيقاف صلاح سليمان وعمرو مرعي مباراتين -
سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تستبعد الحل في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة -
هذا ما نشرته كنيسة مارجرجس على صفحتها قبل أحداث التفجير -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير كنيسة مارمرقص بالإسكندرية -
بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رسميا.. تأجيل قرعة كأس مصر

Google+ Print
رسميا.. تأجيل قرعة كأس مصر رسميا.. تأجيل قرعة كأس مصر

تسببت الخلافات بين رعاة الأندية والشركة الراعية لاتحاد الكرة في تأجيل قرعة كأس ، والتي كانت مقررة اليوم الأربعاء.

وتم تأجيل القرعة ليوم 23 فبراير.

وأكد محمود الشامي عضو اتحاد الكرة أن هدف اتحاد الكرة هو زيادة ربح مسابقة كأس مصر لتصل إلى 10 مليون جنيه من أجل دعم الأندية.

وقال الشامي "اتحاد الكرة سيتحمل تكاليف الحكام وايجار الملاعب بالاضافة لاختيارها من أجل توفير مبدأ تكافؤ الفرص"

وكانت القرعة قد واجهها مصير مجهول في الساعات الماضية. (طالع التفاصيل)

وقال حمادة المصري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إن المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء سيكون متعلق باعلان شروط المسابقة فقط".

وكان اتحاد الكرة قد تراجع عن قراره السابق بإلغاء قرعة دور الـ32 لكأس مصر لعدم وجود رعاة للبطولة، قبل أن تلغى القرعة من جديد.

ورفض عامر حسين رئيس لجنة المسابقات تأجيل القرعة بعد وصول مندوبي الأندية لمقر الجبلاية.

وكانت الشركة الراعية لاتحاد الكرة قد طلبت من جمال علام رئيس الاتحاد تأجيل القرعة، من أجل إقامة مزايدة واختيار راعي للبطولة.

ووافق جمال علام على الأمر ما قابله اعتراض شديد من مندوبي الأندية حيث أنه تم إبلاغهم بميعاد القرعة قبلها ومعظمهم سافر للقاهرة لحضورها.

وتضامن معهم عامر حسين رئيس لجنة المسابقات.

الجدير بالذكر أن القرعة كانت ستقام دون تحديد ملاعب أو مواعيد للمباريات.

وحصل الزمالك على بطولة كأس مصر في آخر 3 نسخ.

وفاز الأهلي بالبطولة 35 مرة فيما فاز بها الزمالك 24 مرة كأكثر ناديين متوجين بأقدم بطولة مصرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الإمارات تعزي مصر في حادث تفجير كنيسة «مارجرجس»

الإمارات تعزي مصر في حادث تفجير كنيسة «مارجرجس»

السفارة الأمريكية تدين تفجير طنطا: نقف مع مصر ضد الإرهاب

السفارة الأمريكية تدين تفجير طنطا: نقف مع مصر ضد الإرهاب

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين

مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية»

مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية»