رسميا.. تأجيل قرعة كأس مصر

تسببت الخلافات بين رعاة الأندية والشركة الراعية لاتحاد الكرة في تأجيل قرعة كأس مصر، والتي كانت مقررة اليوم الأربعاء.

وتم تأجيل القرعة ليوم 23 فبراير.

وأكد محمود الشامي عضو اتحاد الكرة أن هدف اتحاد الكرة هو زيادة ربح مسابقة كأس مصر لتصل إلى 10 مليون جنيه من أجل دعم الأندية.

وقال الشامي "اتحاد الكرة سيتحمل تكاليف الحكام وايجار الملاعب بالاضافة لاختيارها من أجل توفير مبدأ تكافؤ الفرص"

وكانت القرعة قد واجهها مصير مجهول في الساعات الماضية. (طالع التفاصيل)

وقال حمادة المصري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إن المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء سيكون متعلق باعلان شروط المسابقة فقط".

وكان اتحاد الكرة قد تراجع عن قراره السابق بإلغاء قرعة دور الـ32 لكأس مصر لعدم وجود رعاة للبطولة، قبل أن تلغى القرعة من جديد.

ورفض عامر حسين رئيس لجنة المسابقات تأجيل القرعة بعد وصول مندوبي الأندية لمقر الجبلاية.

وكانت الشركة الراعية لاتحاد الكرة قد طلبت من جمال علام رئيس الاتحاد تأجيل القرعة، من أجل إقامة مزايدة واختيار راعي للبطولة.

ووافق جمال علام على الأمر ما قابله اعتراض شديد من مندوبي الأندية حيث أنه تم إبلاغهم بميعاد القرعة قبلها ومعظمهم سافر للقاهرة لحضورها.

وتضامن معهم عامر حسين رئيس لجنة المسابقات.

الجدير بالذكر أن القرعة كانت ستقام دون تحديد ملاعب أو مواعيد للمباريات.

وحصل الزمالك على بطولة كأس مصر في آخر 3 نسخ.

وفاز الأهلي بالبطولة 35 مرة فيما فاز بها الزمالك 24 مرة كأكثر ناديين متوجين بأقدم بطولة مصرية.