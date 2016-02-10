بالفيديو.. نظارة تساعد الجراحين على اكتشاف أورام لا تراها العين المجردة

كشف الموقع الأمريكى "insidescience" عن ظهور نظارات تساعد الجراحين فى رؤية الأورام الصغيرة التى لا تراها العين المجردة أثناء عمليات إزالة الخلايا السرطانية، وهى عبارة عن زوج من النظارات ذات التقنية العالية التى من خلالها يمكن إنقاذ حياة مريض السرطان.

وقال "سومان موندال" طالب دراسات عليا فى الهندسة الطبية الحيوية بجامعة واشنطن فى سانت لويس بولاية ميزورى "أنه أثناء العمليات الجراحية لإزالة الخلايا السرطانية، غالبا ما يعتمد الجراحون على العين المجردة فى إزالة الأورام والتكتلات الأخرى، وللأسف يتركون أنسجة سرطانية لأنها تبدو ضخمة كالأنسجة السليمة".

وتابع "فى كثير من الأحيان لا يرى الجراحون الخلايا السرطانية الصغيرة، والتى تنمو مع مرور الوقت، ووفقا لتقرير نشرته مجلة الجمعية الطبية الأمريكية فإن واحدة من كل 4 مريضات بسرطان الثدى أزلن كتل سرطانية، كانت بحاجة لإجراء عملية ثانية لإزالة خلايا سرطانية أخرى لم يزِلها الأطباء فى الجراحة الأولى.

وأضاف موندال "عند استخدام هذه النظارات أثناء العملية الجراحية لإزالة الأورام السرطانية، يبدأ حقن المريض بمادة الصبغة، ما يسمح للأطباء برؤية الأورام بشكل جيد ومباشر وإزالتها بشكل كامل فى المرة الأولى" .

وأكد التقرير، أن النظارات الطبية تم تطويرها من قبل مهندسين الهندسة الطبية الحيوية فى جامعة واشنطن، لتقوم بتسليط الضوء على الخلايا السرطانية التى لا تكتشفها العين المجردة.

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