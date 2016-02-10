القبض على متهمين في واقعة إطلاق النار على أمين شرطة بمنيا القمح بالشرقية

أكد مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية، أن مباحث منيالقمح برئاسة الرائد رائد ربيع وإشراف اللواء هشام خطاب قد تمكنوا من إلقاء القبض على متهمين اثنين من مطلقي الأعيرة النارية على أمين شرطة؛ لمحاولة سرقته بمركز منيا القمح أمس الثلاثاء.

وكان أمين الشرطة “ب. ا .م”، رئيس نقطة شرطة شلشلمون مركز منيا القمح، قد أنهى عمله وتوجه إلى قريته بني صالح، مستقلا دراجة البخارية وفي الطريق بالقرب من قرية النعامنة قطع عليه الطريق مجهولون يستقلون دراجة بخارية وأجبروه على التوقف وحاولوا سرقة سلاحه ومركبته إلا أنه قاومهم وتبادل إطلاق النار معهم ما نتج عنه إصابته بطلقات خرطوش في الوجه والكتف، وفر الجناة هاربين بعد فشلهم في سرقته.

وتم إخطار مدير أمن الشرقية اللواء حسن سيف بالواقعة ونقل رئيس النقطة المصاب إلى مستشفى منيا القمح المركزي، وإعداد أكمنة ثابتة ومتحركة وتشكيل فريق بحث لتحديد الجناة وسرعة ضبطهم.