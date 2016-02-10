صور| المطرب السويسري «باستيان بيكر» يحيي حفلًا غنائيًا بأسوان

يشارك المطرب ومؤلف الأغاني السويسري الشاب الشهير باستيان بيكر، فى حفل غنائي مع فريق مشروع النيل في المسرح الصيفي بمدينة أسوان؛ لتعزيز رسالة التنمية المستدامة لنهر النيل .

ومن المقرر أن يزور “باستيان بيكر”، خلال تواجده بأسوان، ثلاثة مشاريع تنموية سويسرية مقامة بالمدينة، وهي “البرنامج السويسري للمياه فى أسوان، ومشروع لتحسين كفاءة استخدام المياه وللدعم الاقتصادي، ومشروع لتوظيف الشباب وتدريبهم وخلق فرص عمل لهم”.

وتأتي زيارة بيكر، في إطار الشراكة الأوسع بين سويسرا ومصر، حيث تمول سويسرا مشاريع تنموية فى مصر بتكلفة حوالي 20 مليون فرنك سويسري سنويا في ثلاثة مجالات هي “التنمية الاقتصادية والعمالة، والتحول الديمقراطي وحقوق الإنسان، والهجرة والحماية”.

وتعد محافظة أسوان هى صاحبة النصيب الأكبر من المشروعات السويسرية فى مصر.