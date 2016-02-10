«الإعاقة السمعية ولغة الإشارة» في دورة بجامعة بني سويف ‎

أعلن رئيس جامعة بني سويف الدكتور أمين لطفي، عن إقامة دورة في الإعاقة السمعية ولغة الإشارة بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، وذلك بالتعاون مع وحدة خدمة متحدي الإعاقة بالجامعة، وبالاشتراك مع أسرة المنتصرين بمطرانية ببا والفشن وسمسطا ومؤسسة في الفترة من في الفترة من 21- 25 فبراير الجاري من الساعة التاسعة والنصف حتى الثانية ظهرًا.

وقال رئيس الجامعة، إن ذلك يأتي في إطار اعتبار أن الجامعات مؤسسات تعليمية تعنى بتخريج الكوادر والكفاءات في المجالات المختلفة فقط، أو اعتبارها مجرد مراكز بحثية تقوم بإجراء أبحاث أكاديمية متخصصة، كما أنه لم يعد من الممكن أن تعيش أي جامعة بمعزل عن المجتمع المحيط بها، بكل ما يواجهه من تحديات ومشاكل وطموحات وآمال، مشيرًا أنه يقوم بالتدريس أساتذة من كلية الطب قسم الفم والأذن والحنجرة، قسم الطب النفسي، بالإضافة لمتخصصين في لغة الإشارة.

من جانبها، أضافت الدكتورة فاطمة حسن مدير المركز، أن محتويات الدورة ستضمن مقدمة عن الإعاقة السمعية “تعريفها – أسبابها – أنواعها – درجاتها”، تشريح الأذن وديناميكية السمع، سيكولوجية الأصم وخصائصه، كيفية التواصل الكلي مع الصم، تعريف لغة الإشارة ومبادئها، أساسيات لغة الإشارة “الحروف الأبجدية العربية – الأرقام – كلمات من القاموس الإشاري”.

وأشار نيافة الأنبا اسطفانوس أسقف المطرانية، إلى أن ذلك يأتي تفعيلا لبروتوكول التعاون بين الجامعة والمطرانية، كما صرح بأن كافة منشآت المطرانية الطبية والتى تشمل المستوصفات والمستشفيات بما فيها من غرف العمليات بمراكز المحافظة الجنوبية ببا والفشن وسمسطا متاحة أمام القوافل العلاجية التى تقدمها الجامعة لخدمة المجتمع المدني.