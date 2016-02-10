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مصرع نقاش عقب سقوطه من أعلى مأذنة مسجد ببنى سويف

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مصرع نقاش عقب سقوطه من أعلى مأذنة مسجد ببنى سويف مصرع نقاش عقب سقوطه من أعلى مأذنة مسجد ببنى سويف
لقي نقاش مصرعه، اليوم الاربعاء، عقب سقوطه من أعلى مأذنه مسجد الشيخ شمردل ابو على بمدينه الفشن جنوب بنى سويف.

وكان اللواء محمود العشيرى مدير امن بنى سويف،تلقى إخطارا من مستشفى الفشن المركزى بوصول طه السروجى، 28سنة، نقاش، جثة هامدة، إثر سقوطه من أعلى مأذنة مسجد بمدينة الفشن.

دلت التحريات الأولية للعقيد عمرو العدل مامور مركز الفشن أنه اثناء قيام المتوفى بدهان مأذن
> المسجد أختل توازنه وتهاوت قدمه فسقط من أعلاها ليلقي مصرعه فى الحال.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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