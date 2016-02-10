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العثور على كرتونة بانجو داخل قطار القاهرة-أسوان

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العثور على كرتونة بانجو داخل قطار القاهرة-أسوان العثور على كرتونة بانجو داخل قطار القاهرة-أسوان
تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد قنا برئاسة العقيد فهد محمود من ضبط كرتونة تحتوى علي كمية من نبات البانجو المخدر داخل القطار رقم 831 ( القاهرة / أسوان ).
>حيث تلقي مساعد الوزير - مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات اخطارا يفيد انه أثناء مرور قوة وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد قنا داخل القطار رقم 831 ( القاهرة / أسوان ) أثناء توقفه بمحطة سكك حديد قنا، عثر على كرتونة أعلي رف العربة الأخيرة وبفحصها تبين أن بداخلها 2 لفافة كبيرة الحجم تحوى كل منها على كمية من نبات عشبى أخضر اللون يشبه نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 4 كيلو جرام وبإجراء التحريات اللازمة عن مالكها لم يستدل عليه .
>وتحرر المحضر رقم 2/81 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد قنا وجاري إرساله بالحرز لقسم شرطة قنا لقيده وعرضه على النيابة .

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