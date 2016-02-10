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الداخلية تسجيب لصرخات نسائية بـ"فيس بوك" وتضبط متحرش بمحطة مترو الشهداء

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الداخلية تسجيب لصرخات نسائية بـ"فيس بوك" وتضبط متحرش بمحطة مترو الشهداء الداخلية تسجيب لصرخات نسائية بـ"فيس بوك" وتضبط متحرش بمحطة مترو الشهداء
تمكن ضباط شرطة النقل والمواصلات، من ضبط "خالد.ح" عاطل، ومقيم دائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، لتحرشه بسيدة أثناء تواجده على رصيف المرج بمحطة مترو الشهداء، بالمكان المخصص لركوب السيدات.

بدأت تفاصيل الواقعة، عندما تقدمت سيدتان ببلاغا لشرطة النقل والمواصلات، وأكدتا تعرض السيدات للتحرش من قبل شخص، ورفضتا إثبات بياناتهما فى محضر رسمى حرصاً على سمعتهما.

واكتشفت أجهزة الأمن أن المتهم بالتحرش بالسيدات له صورة على "فيس بوك" بعدما نشرت إحدى السيدات صورته وطالبت بالقبض عليه لتعمده التحرش بالنساء فى المترو.

وتوصلت أجهزة الأمن إلى هوية المتحرش وألقت القبض عليه، وأكد احتكاكه بالسيدتين دون قصد، وبالكشف عن المتهم، تبين سابقة اتهامة فى ( 9 ) قضايا أخرهم القضية رقم 15909 / 2015 جنح قسم شرطة الأزبكية "هتك عرض"، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى القضية رقم 632/2014 جنايات قسم شرطة بولاق أبو العلا "مخدرات" حصر رقم 713 /2015 غيابى بالسجن لمدة 3 سنوات بجلسة 28/10/2015.

وأمر اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر رقم 17/388 أحوال قسم شرطة ثالث مترو الأنفاق، وجارى إرساله بالمتهم لقسم شرطة الأزبكية لقيده وعرضه على النيابة.

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