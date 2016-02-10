حاكم الشارقة يصدر مرسوما أميريا بشأن مكونات الراتب الإجمالي للموظفين المواطنين بحكومة الشارقة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن مكونات الراتب الإجمالي للموظفين المواطنين بحكومة الشارقة.

ونص المرسوم رقم /9\أ/ لسنة 2015 في مادة رقم /1/ على أنه مع مراعاة الدرجات المستثناة في المادة رقم /1/ من القانون رقم /5/ لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم /5/ لسنة 2001 المشار إليه يتكون الراتب الإجمالي للموظفين المواطنين من 75 في المائة راتب أساسي + 25 في المائة بدل غلاء معيشة .

ونصت المادة رقم /2/ على أن يسري ما ورد في المادة رقم /1/ من هذا المرسوم على أية مبالغ أو بدلات تضاف أو تدمج مع الراتب الإجمالي.

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