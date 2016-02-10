زيزو لمتعب: هذه هي روح الأهلي ولكن

أشاد عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني للأهلي بمهاجم الفريق عماد متعب، رغم استبعاده من مباراة القمة الأخيرة ضد الزمالك.

وكان زيزو قد طرد متعب من مران الفريق استعدادا لمواجهة الزمالك يوم الجمعة الماضي بعد اشتباكه مع صالح جمعة، ولم يعتذر اللاعب مما أدى لاستبعاده من قائمة مباراة القمة.

ولكن المهاجم الدولي كان حريصا على زيارة معسكر الأهلي في الإسكندرية قبل القمة التي فاز بها فريقه 2-0، حيث تقدم باعتذاره لزيزو.

وقال زيزو للصحفيين: "متعب لاعب كبير وله تاريخ طويل ويجب تقديره بالشكل الذي يتناسب مع تاريخه وعطائه، ولكن مع الاحتفاظ في نفس الوقت بقيم ومبادئ الأهلي".

وتابع "لقد تقدم باعتذار خلال معسكر الفريق في الإسكندرية وتم احتواء الموقف الذي حدث قبل السفر".

وواصل مضيفا "متعب كان حريصا على الجلوس مع زملائه اللاعبين قبل القمة باعتباره من اللاعبين الكبار لحثهم على بذل أقصى جهد خلال المباراة، وهذه هي روح الأهلي التي اعتاد عليها الجميع".