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#في_القمة – لجنة المسابقات تغرم ميدو

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#في_القمة – لجنة المسابقات تغرم ميدو #في_القمة – لجنة المسابقات تغرم ميدو

قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم تغريم مدرب الزمالك السابق أحمد حسام "ميدو" 15 ألف جنيه نظرا لعدم حضوره المؤتمر الصحفي عقب لقاء القمة بين الأهلي والزمالك.

وكان الأهلي قد فاز 2-0 على الزمالك ليقيل رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور المدرب من منصبه. (طالع التفاصيل)

كما قررت اللجنة إيقاف سيد السويركي مدرب حراس مرمى طلائع الجيش 4 مباريات للطرد للسلوك غير الرياضي، وإيقاف محمد عطوة لاعب المقاصة مباراتين للطرد للسلوك العنيف.

كما أوقفت اللجنة كل من محمود صبحي مساعد مدرب غزل المحلة مباراة للطرد للاعتراض، وكريم وليد "نيدفيد" لاعب وادي دجلة المعار من الأهلي مباراة للطرد للانذار الثاني.

بالإضافة إلى إيقاف فرانك ستيفاني لاعب طلائع الجيش وإبراهيم الشايب لاعب أسوان مباراة للطرد للانذار الثاني.

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