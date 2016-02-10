بالأسماء.. إصابة 26 شخصا فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

أصيب 26 شخصا اليوم، الأربعاء، تابعين لوزارة الرى قسم حماية النيل، فى حادث تصادم، بالقرب من قرية رومان دائرة مركز أبوقرقاص، أثناء توجههم للمنيا الجديدة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا إخطارا من العميد عبد الفتاح الشحات، بأنه ورد لعمليات النجدة بالمنيا بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة وإصابة عدد من الأشخاص بالقرب من قرية رومان دائرة مركز أبوقرقاص، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى، انفجار الإطار الخلفى، وانحراف العربية مما أدى إلى انقلابها.

واسفر الحادث عن إصابة 26 شخصا هم "بدوى جمعة عبد الرشيد"، 63 سنة فلاح، "إيهاب خلف رشيد"، 14 سنة طالب، "مصطفى عاشور صدقى 15 سنة فلاحا، " محمود جرحى راغب" 18 سنة طالب، "محمود عزيز" 32 سنة عامل، عبد الإمام على 53 سنة عامل، محمود مصطفى 33 سنة عامل، رشيد خلف 20 سنة عامل، أحمد خليفة 19 سنة طالب، خليفة بهجت 28 سنة عامل، محمد فتوح 15 سنة طالب، أيمن ناجى 28 سنة، بكار خلاف 16 سنة عامل، عاشور جندى 40 سنة فلاح، مصطفى رزق 18 سنة طالب، محمود خليفة 12 سنة عامل، حسن يونس 55 سنة عامل، هيثم خلف 25 سنة عامل، محمود بهجت 38 سنة عامل ، محمود خميس 24 سنة دبلوم، أحمد خميس 13 سنة طالب، لأحمد عاشور 16 سنة طالب، طارق عبد الإمام 17 سنة طالب، حسن إسماعيل 17 سنة طالب، كمال محمد 32 سنة فلاح، وآخر مجهول، وجميعهم من ناحية قرية البراجيل مركز ملوى، وتراوحت إصابتهم بين اشتباه ما بعد الارتجاج، وتم إزالة آثار الحادث.

- إصابة 26 شخصا فى انقلاب سيارة بالمنيا