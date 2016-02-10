شرطة موانئ دمياط تحبط محاولة تهريب 14 قطعة أثرية إلى خارج البلاد

تمكن ضباط المباحث بإدارة شرطة موانئ دمياط، من إحباط محاولة تهريب 14 قطعة آثرية إلى خارج البلاد، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

البداية كانت عندما أكدت تحريات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانئ دمياط اعتزام إحدى شركات الاستيراد والتصدير الكائن مقرها بمصر الجديدة، ملك "مارمرقس. م. ح" ومقيم بمصر الجديدة، تهريب كمية من الآثار إلى خارج البلاد عن طريق إخفائها داخل مشمول رسالة (موبيليا خشبية متنوعة) مصدرة لإحدى الدول العربية عبر ميناء دمياط البحرى، لصالح إحدى الشركات لمالكتها "هبة. أ. ش" المقيمة بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تشكيل لجنة أمنية جمركية بحضور لجنة من مكتب الوحدة الأثرية بميناء دمياط، أسفرت أعمالها عن ضبط ( 14 قطعة ذات قيمة فنية وتاريخية ترجع إلى فترة نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين )، عبارة عن جدارية من الخزف على شكل مجموعة من الأزهار المجسمة بشكل دائرى مختلفة الألوان، وشمعدان من الخزف أبيض اللون بقاعدة ثلاثية الأرجل محفور عليها رسوم آدمية ونباتية، وأطباق من الخزف أبيض اللون منقوش عليها رسوم نباتية ملونة، وأوانى زجاجية عليها حليات من معدن أصفر اللون، وإبريق من الخزف الأبيض منقوش عليه رسوم نباتية ملونة حلية من المعدن على شكل فرع شجر صغير مختوم من الأسفل، وجميع المضبوطات تخضع للقرار الجمهورى رقم 114 لسنة 1973 الخاض بحظر استيراد أو تصدير أو نقل ملكية الممتلكات الثقافية بين الدول بطرق غير مشروعة.

وبسؤال صاحب الشركة أقر بواقعة الضبط، وأفاد بأن المضبوطات ملك "هبة. أ. ش"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.