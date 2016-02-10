رئيس الوزراء: محدودو الدخل محور برنامج الحكومة المقرر عرضه على البرلمان

أكد مجلس الوزراء فى إجتماعه الأسبوعى اليوم ، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أن المواطن محدود الدخل هو محور برنامج الحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب نهاية شهر فبراير الجارى، وذلك من خلال توفير الخدمات الجيدة له فى مختلف مناحى الحياة، مضيفاً أن حمايته تحظى بأولوية غير مسبوقة ضمن هذا البرنامج.

وطالب رئيس الوزراء بضرورة التواصل مع الإعلام المرئى والمسموع والمقروء، لعرض تفاصيل ما يتم تحقيقه على أرض الواقع من جهود وإنجازات تستهدف مصلحة مصر والمواطن المصرى، وكذا التأكيد على أن الحكومة تسعى للإجتهاد لتحقيق الأهداف المنوطة بها، والتغلب على المشكلات وما يظهر من أخطاء خلال التطبيق.

ووجه أيضاً بأهمية توضيح الصورة كاملة للرأى العام فيما يتعلق بالمشروعات التنموية التى يتم تنفيذها، وتكلفة الخدمة إقتصادياً للمشروعات حتى تكون على المستوى المأمول، إلى جانب قدرة الحكومة على الإستمرار فى تقديمها بشكل جيد يرضى طموحات المواطن.

كما شدد على ضرورة أن يشمل التواصل مع الإعلام طرح الدراسات التى تقوم بها الحكومة والقرارات التى تتخذها على الرأى العام، خاصة ما يتعلق بإجراءات تحسين مناخ الإستثمار وتذليل المعوقات، وتسريع تلك الإجراءات.