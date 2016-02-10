أخبار عاجلة

الأخبار - اللقطات الاولى من خارج كنيسة مارجرجس عقب الإنفجار الإرهابي فى طنطا -
عبد الحفيظ يتحدث عن تأشيرة دخول مروان ألمانيا وقوة مباراة الاتحاد -
يد الأهلي تستعد للسوبر الإفريقي على فترتين -
الشرقية يصطدم بدجلة.. والمقاصة يسعى لتضييق الخناق على الأهلي -
إيقاف صلاح سليمان وعمرو مرعي مباراتين -
سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تستبعد الحل في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة -
هذا ما نشرته كنيسة مارجرجس على صفحتها قبل أحداث التفجير -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير كنيسة مارمرقص بالإسكندرية -
بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ شمال سيناء يلتقى قيادات حزب الوفد وعددا من رموز العريش

Google+ Print
محافظ شمال سيناء يلتقى قيادات حزب الوفد وعددا من رموز العريش محافظ شمال سيناء يلتقى قيادات حزب الوفد وعددا من رموز العريش
التقى اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، عددا من رموز حزب الوفد ورموز مدينة العريش، وهم رمضان خليل رئيس لجنة الوفد بشمال سيناء، وحمدان الخليلى سكرتير حزب الوفد بالعريش، وعدد من أعضاء الحزب بالعريش.

وخلال اللقاء الذى عقد فى ديوان المحافظة أعلن المحافظ قيام المحافظة بوضع مخطط لعدد من المشروعات بشتى القطاعات، حيث تقوم المحافظة بالسعى مع الوزارات والهيئات المعنية بتنفيذها بشمال سيناء، خلال الفترة المقبلة من بينها إنشاء سوق للجملة وحجر بيطرى ومجمع تعليمى تكنولوجى إبداعى بوسط سيناء يضم كل التخصصات الفنية "صناعى - زراعى - تجارى".

وقال المحافظ إن جامعة العريش الحكومية جاهزة، حيث سيتم استغلال كليات ومنشآت فرع جامعة قناة السويس بالعريش، لتكون جامعة العريش بعد صدور القرار الجمهورى بإنشاء الجامعة.

وطالب الحضور بتنظيف وتجميل مدينة العريش، وحل مشكلة الباعة الجائلين ونقلهم إلى السويقات التى تم إنشاؤها بمختلف أحياء العريش، وتفعيل دور شرطة المرافق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365