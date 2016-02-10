محافظ شمال سيناء يلتقى قيادات حزب الوفد وعددا من رموز العريش

التقى اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، عددا من رموز حزب الوفد ورموز مدينة العريش، وهم رمضان خليل رئيس لجنة الوفد بشمال سيناء، وحمدان الخليلى سكرتير حزب الوفد بالعريش، وعدد من أعضاء الحزب بالعريش.

وخلال اللقاء الذى عقد فى ديوان المحافظة أعلن المحافظ قيام المحافظة بوضع مخطط لعدد من المشروعات بشتى القطاعات، حيث تقوم المحافظة بالسعى مع الوزارات والهيئات المعنية بتنفيذها بشمال سيناء، خلال الفترة المقبلة من بينها إنشاء سوق للجملة وحجر بيطرى ومجمع تعليمى تكنولوجى إبداعى بوسط سيناء يضم كل التخصصات الفنية "صناعى - زراعى - تجارى".

وقال المحافظ إن جامعة العريش الحكومية جاهزة، حيث سيتم استغلال كليات ومنشآت فرع جامعة قناة السويس بالعريش، لتكون جامعة العريش بعد صدور القرار الجمهورى بإنشاء الجامعة.

وطالب الحضور بتنظيف وتجميل مدينة العريش، وحل مشكلة الباعة الجائلين ونقلهم إلى السويقات التى تم إنشاؤها بمختلف أحياء العريش، وتفعيل دور شرطة المرافق.