بالصور.. فتاة تصاب بمرض نادر يظهر ساقها بحجم مضاعف

اليأس من الحياة والتفكير فى الانتحار كان من نصيب "ميجان بارنارد"، 24 عاما، بعد أن أصيبت بمرض نادر جعل ساقها اليمنى بحجم مضاعف عن حجمها الأساسى، وبعد محاولات فاشلة من إخفاء شكل قدميها عن أصدقائها فى المدرسة، قررت مواجهة حالاتها الصعبة بعرض مشكلتها لمساعدة الأطباء والباحثين لها.

حكى الموقع البريطانى "ديلى ميل" قصة "ميجان" وقال: "تعانى "بارنارد" من احتباس السوائل فى جسمها وتورم أنسجة الجسم بسبب خطأ فى النظام اللمفاوى والمعروف علميا باسم "عرقلة أو وذمة لمفاوية"، وهو ما جعل قدمها اليمنى يزداد حجمها بشكل مضاعف عن حجمها الأصلى، وحاولت "ميجان" عمل الكثير من عمليات الشفط والنظم الغذائية الصحية لتقليل الوزن ولكن بلا فائدة، وهو ما جعلها تفكر فترة طويلة فى الانتحار.

وتلخص "ميجان" من ولاية "مينيسوتا" فى شمال الولايات المتحدة الأمريكية، حالتها قائلة "لم أستطع ارتداء فستان أو تنورة مثل البنات وهو ما جعلنى أجد فى الانتحار طريقا للتخلص من هذه الحالة الغريبة، وكتبت رسالتى الأخيرة لوالدى قبل الانتحار، ولكن قبل تنفيذ فكرتى تراجعت وقررت مواجهة حالتى النادرة".

واستكملت "ذهبت للأطباء حتى تقابلت مع استشارى الأوعية الدموية "إدى شالونير" فى مستشفى باكنجهام، وشرح لى ما أعانى منه فأنا أعانى من "الوذمة" وهى عبارة عن عدم نمو الغدد الليمفاوية بالقدر الكافى لمعالجة السوائل وهو ما جعل سوائل الجسم محصورة فى الساق اليمنى.

ويشرح دكتور "إدى" ويقول "هناك نوعان من "الوذمة" الأساسية منها عبارة عن خلل فى تطوير الجهاز اللمفاوى، والثانوية عبارة عن ضرر أصاب النظام اللمفاوى بسبب العدوى أو العلاج الإشعاعى أو الجراحة، والنوعان يؤديان إلى نفس المشكلة وهى انتفاخ جسم الفرد أو جزء منها، وفى الغالب يكون الانتفاخ فى القدمين، وهذا المرض يصل إلى سيدة واحدة من بين أربع سيدة.

أما بالنسبة لحالة "ميجان" قال دكتور "إدى": "يتمركز التورم لديها فى الساق اليمنى، وظهر فجأة دون أى مقدمات وكانت فى البلوغ، ولم يظهر حتى الآن علاج لهذا المرض النادر، ولكن عمليات الشفط هى الأكثر جدية فى حالة "ميجان" وسنحاول كثيرًا لنخلصها من هذه المشكلة بالإضافة إلى ارتداء سراويل ضيقة مخصصة للضغط على القدم اليمنى لتقليل الألم الذى تشعر به فى بعض الأحيان والقيام بتمارين رياضية متمركزة على القدمين فقط مع نظام نفسى لمواجهة حالة الاكتئاب التى أصيبت بها.

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