جامعة المنوفية تدشن قافلة توعية عن المشروعات الصغيرة وعلاج مشكلات الأطفال

نظمت جامعة المنوفية قافلة من كلية الاقتصاد المنزلى إلى جمعية تنمية المجتمعية بقرية أبو كلس مركز الشهداء، تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقد تناولت القافلة شرحاً مفصلاً لأهم المشروعات الصغيرة التى تدر دخلاً على الأسرة والمشكلات النفسية والسلوكية وعند الأطفال وكيفية علاجها والتعامل مع حالات التبول اللاإرادى.

كما تطرق المشاركون فى القافلة إلى أهمية التغذية السليمة ودورها فى علاج الأنيميا وتقوية المناعة.

وتناولت القافلة مشكلات البطالة وكيفية إدارة المشروعات الصغيرة، ومنها الصناعات الغذائية كعمل المربى والحلويات وتجفيف الفواكهة وتمليح الأسماك، مع توضيح السبل التى تمكنهم من تسويقها، وتدوير المخلفات المنزلية واستغلال بقايا الأقمشة فى صناعة لعب الأطفال والشنط والأشكال الفنية المختلفة.

كما شاركت فى القافلة الدكتورة سهام رفعت، والدكتورة مى خفاجى، والدكتورة سالى العشماوى.