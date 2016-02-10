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محافظ الدقهلية يزور المنطقة الصناعية فى جمصة

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محافظ الدقهلية يزور المنطقة الصناعية فى جمصة محافظ الدقهلية يزور المنطقة الصناعية فى جمصة
اجتمع المحاسب حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، خلال جولة ميدانية بمنطقة جمصة اليوم، الأربعاء، بمجلس إدارة المنطقة الصناعية فى جمصة، لمناقشة آخر المستجدات بالمنطقة.

وقال "إمام"، خلال الاجتماع، إن هدفنا جميعا توفير مناخ استثمارى لجذب المستثمر الجاد ودعم الاقتصاد القومى، والضرب بيد من حديد على من يحاول التربح بأراضى ومخصصات الدولة.

ووجه محافظ الدقهلية بتشكيل لجنة برئاسة السكرتيرالعام المساعد، تضم فى عضويتها إدارات التخطيط والمالية والشؤن القانونية، ورئيس مدينة جمصة، لفحص ومراجعة منطقة الخدمات أمام سور المنطقة الصناعية، والتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات القانونية بشروط المزاد الذى المعقد فى 2006م.

كما وضع المحافظ خطة زمنية لانتهاء اللجنة من أعمالها خلال أسبوع من تاريخه، مؤكدا ضرورة الالتزام بتصميم موحد لكافة المنشآت.

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