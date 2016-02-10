إحالة أوراق عاطل وعشيقته قتلا طفل وأخفوا جثته بصندوق قمامة بالغردقة‎ للمفتي

قضت الأربعاء، محكمة جنايات الغردقة برئاسة المستشار محمود خلف وعضوية المستشارين مصطفي كامل ومحمود عبدالله وامانة عبدالله سالم، بإحالة أوراق عاطل وعشيقته لفضيلة المفتي في قضية خطف طفل لابتزاز أسرته ماليًا وقتله وإلقاء جثته بصندوق قمامة بمنطقة الصوب الزراعية في الغردقة .

كانت مباحث قسم أول الغردقة، قد كشفت غموض جريمة مقتل طفل يبلغ من العمر عامين ونصف العام، والعثورعلي جثته ملفوفة داخل جوال وملقاة داخل صندوق قمامة، بجوار منزل الطفل بمنطقة الصوب الزراعية بالغردقة، وذلك بعد نحو 3 أيام من اختفاء الطفل.

وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة ربة منزل، سيئة السمعة، وعشيقها بعد أن أثبتت التحريات قيامهما بالجريمة بهدف ابتزاز أسرة الطفل بالتبني والحصول على مبالغ مالية.

وتعود تفاصيل الجريمة لشهر مارس 2014 منطقة الصوب الزراعية التابعة لقسم أول الغردقة باختفاء طفل يدعى يوسف احمد الشرقاوي لمدة يومين وفي اليوم الثالث عثر اهالي المنطقة على جثة الطفل، ملفوفه داخل جوال وملقاه داخل صندوق قمامة بجوار منزل أسرته.

وقررت النيابة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وسرعة ضبط المتهمين حيث تبين أن سبب الوفاة اسفكسيا الخنق والغرق ، وفور العثور علي الجثة ابلغ الأهالى الأجهزة الأمنية بالمنطقة وانتقلت قوة امنية من مباحث المديرية وقسم أول الغردقة، وتم إبلاغ اللواء حمدى الجزار، مدير أمن البحر الأحمر وتم تشكيل فريق بحث مكون من العميد صلاح فراج، رئيس مباحث المديرية والعقيد عاصم الشريف، وكيل المباحث والمقدم عماد حمدى مفتش مباحث قسم أول الغردقة والمقدم محمد توفيق رئيس مباحث القسم، والرائدين أحمد أنور وأسامة مهران، والنقيب لؤى الصياد معاونى مباحث قسم أول الغردقة.

وتبين من التحريات أن الطفل كان يلعب خارج منزل والده بالتبنى المدعو أحمد الشرقاوى، والذي يعمل موظفا بمجلس مدينة الغردقة وكانت تجاورهم فى المنزل ربة منزل سيئة السمعة تدعى ” إيمان . ع . م ” تبلغ من العمر 32 سنة، وكان الطفل الصغير دائم الشجار مع اطفالها وقامت السيدة بالاستعانه بعشيقها العاطل المدعو ” محمود . م ” 20 سنة عاطل وقرروا خطف الطفل وابتزاز والده والحصول منه على فدية مالية وتمكنت ربة المنزل من خداع الطفل عن طريق جلب الحلوى له، واختطافه، إلا أن ارتفاع بكاء صوت الطفل وقام العاطل بكتم أنفاسه بيده وقبل أن يلفظ أنفاسه الأخيره قام بإغراقه فى برميل مياه ولقي مصرعه في الحال.

وخبأت ربة المنزل المشاركة فى جريمة القتل جثته تحت ملابسها داخل دولاب فى حجرتها ثم ألقته بصندوق قمامة.فجرا وشارك المتهمين اهالي المنطقة في البحث عن الطفل لابعاد التهمة عنهما وتم ضبط المذكورين واعترفا بما نسب إليهما من اتهامات، ويباشر ايهاب مهنا رئيس النيابة التحقيقات

وخلال تحقيقات النيابة التي باشرها المستشار ايهاب مهنا رئيس النيابة اعترفت المتهمة بارتكاب الجريمة بمشاركة عشيقها المتهم الهارب بهدف ابتزاز اسرة الطفل ماليا وقامت المتهمة بتمثيل ارتكاب الجريمة