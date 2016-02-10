24 مليون جنيه لدعم 18 ألف مزارع قمح بالوادي الجديد‎

أعلنت مديرية الزراعة بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن اعتماد 24 مليون و570 ألف جنيه دعم لمزارعي القمح بالمحافظة.

وقال الدكتور محسن عبد الوهاب وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إنه سيتم صرف 1300 جنيه من خلال بنك التنمية والائتمان الزراعي عن كل فدان قمح للمزارعين بالمحافظة، بوقع 18 ألف و900 مزارع، تم حصرهم على مستوى المراكز الإدارية الخمسة.

وأضاف عبد الوهاب، أن الفئة المستحقة للدعم هي المزارع العادي فقط، وبحد أقصى 25 فدان للمزارع الواحد، وليس شركات الاستثمار أو المزارعين المتعدين على الأراضي أو لديهم مساحات غير مقننة سواء بالملكية أو مياه الزراعة والري لهذه المساحة حيث لن يتم صرف الدعم لهذه الفئة .