حملة تفتيشية على البارات والفنادق السياحية بالعمرانية

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم، الأربعاء، بالتنسيق مع ضباط إدارة حماية الآداب وشرطة السياحة والآثار من شن حملة تفتيشية على البارات والملاهى الليلية والشقق المفروشة والمحال العامة بدائرة قسم العمرانية.إعلان - Ads إعلان - Ads
تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين المضبوطين، وجارى عرضهم على النيابة.
أسفرت الحملة عن ضبط 3 منشآت بدون ترخيص، وضبط 3 إدارات ملاهى ليلية بدون ترخيص، و8 مزاولة مهنة (مدير – مضيفات) بدون ترخيص.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين المضبوطين، وجارى عرضهم على النيابة.
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