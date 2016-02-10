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حملة تفتيشية على البارات والفنادق السياحية بالعمرانية

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حملة تفتيشية على البارات والفنادق السياحية بالعمرانية حملة تفتيشية على البارات والفنادق السياحية بالعمرانية
تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم، الأربعاء، بالتنسيق مع ضباط إدارة حماية الآداب وشرطة السياحة والآثار من شن حملة تفتيشية على البارات والملاهى الليلية والشقق المفروشة والمحال العامة بدائرة قسم العمرانية.

أسفرت الحملة عن ضبط 3 منشآت بدون ترخيص، وضبط 3 إدارات ملاهى ليلية بدون ترخيص، و8 مزاولة مهنة (مدير – مضيفات) بدون ترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين المضبوطين، وجارى عرضهم على النيابة.
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