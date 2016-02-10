التحقيق فى وفاة طفلة لعدم إدراج منزل بقنا ضمن المنشآت الآيلة للسقوط

تلقت النيابة الإدارية القسم الثانى بمحافظة قنا برئاسة المستشار على فزاع، نائب رئيس الهيئة ومدير النيابة، بلاغا من مجلس مدينة قفط للتحقيق فى المخالفة بعدم إدراج منزل ضمن المنشآت الآيلة للسقوط رغم تردى حالته، مما أسفر عن انهياره ووفاة طفلة.

ويباشر المستشار أحمد الباز، وكيل أول النيابة التحقيقات فى بلاغ مجلس مدينة قفط رقم 390 لسنة 2016 بشأن مذكرة نائب رئيس مجلس مدينة قفط المتضمنة انهيار العقار الخاص بالمواطن عادل أحمد محمود بقرية الشيخية التابعه لمركز فقط، والذى أسفر عن وفاة الطفلة شروق عادل والمخالفة بعدم إدراج ذلك المنزل ضمن المنازل الصادر بشأنها قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رغم تردى حالته.