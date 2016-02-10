بدء جلسة محاكمة سودانيين متهمين بسرقة رواد البنوك بمنطقة البساتين

بدأت منذ قليل، دائرة جنح البساتين، برئاسة المستشار مراد عبد الحى، وأمانة سر أحمد عبد الكريم، اليوم الأربعاء، محاكمة سودانين متهمين بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المواطنين عقب خروجهم من البنوك.

تلقى رجال المباحث بقسم شرطة البساتين بلاغًا من صاحب شركة بمنطقة شق الثعبان يفيد سرقة مبلغ 258 ألف جنيه من سيارته، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "م . م" 40 سنة، سودانى الجنسية، تاجر، و"ع. ع" مندوب مبيعات سودانى الجنسية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت رجال المباحث من ضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالى 30 ألف جنيه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التى أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات، عقب إنكارهما الواقعة، 4 أيام على ذمة التحقيق.

كان قاضى المعارضات بمحكمة المعادى جدد حبسهما، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى وسرقة المواطنين عقب خروجهم من البنوك.

وأحال المستشار هشام حمدى المحام العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، أوراق القضية المتهم فيها شخصين يحملان الجنسية السودانية، بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المواطنين عقب خروجهم من البنوك، إلى المحكمة الجزئية تمهيدا لبدء محاكمتهما.