بالفيديو..اشمعنا الإمارات..”المصريين عايزين 50 وزارة للسعادة”

بعد إعلان قرار دولة الإمارات بإنشاء وزارة خاصة للسعادة، تحت مسمى “وزارة السعادة”، تجولت كاميرا “ فيديو 7 قناة اليوم السابع المصورة” بشوراع العاصمة لترصد ردود فعل المصريين عن هذا القرار، وعن اقتراحاتهم بوجود تلك الوزارة بمصر.

وكانت أغلب آراء المصريين بتأييدهم لمثل هذا القرار وإنشاء تلك الوزارة بمصر وبالقريب العاجل.

أشاد الحاج عبد الله محمد، صاحب محل أسماك بحى الدقى بهذا القرار، قائلا “مصر محتاجة 50 وزارة للسعادة، وتابع أنا لو أصبحت وزيرا للسعادة فى مصر هنزل الشوارع بنفسى وأروح للمصالح الحكومية واتكلم مع الناس مثل سيدنا عمر بن الخطاب”.

وفى نفس السياق قال آخر، إن هذا القرار من أحسن القرارات التى اتخذت منذ زمن فى الدول العريبة، ويجب على الحكومة المصرية تقليد هذا القرار فى أقرب فرصة.

واعترض طفل قائلا احنا محتاجين أمان، مش محتاجين وزير للسعادة.

وقالت سيدة: إيه الخبر الجميل ده أنا موافقة عليه، وتابعت أنا أتمنى، أن يكون فى مصر وزارة لسعادة المواطنين فقط، قائلة أنا لو أصبحت وزيرة للسعادة سوف أفعل كل ما يتمنى الشعب.

وفى سياق مختلف قالت مدام زوزو خضر: إنها مع القرار ولكن مصر محتاجة تخرج من خط الفقر أولا وبعد كدا نفكر بقى فى السعادة ووزارة السعادة.

أما البسطاء فقد قال أحدهم ويدعى محمد: ياريت يكون عندنا وزارة زى دى احنا محتاجينها جدا الغلابة كتير فى البلد.

أما الموظفين فقال أحدهم: أحنا عايزين الوزارة دى جدا وبسرعة وخصوصا الموظفين من الشعب المصرى محتاج سعادة.

وفى آخر الحديث فى شوراع العاصمة، اجتمع الكل على أن سعادة المصريين فى توافر الخدمات والقضاء على البطالة، ومعالجة كل المشكلات التى تواجه الشعب قائلين سعادة المصريين فى حل المشاكل اللى فى البلد.