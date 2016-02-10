سرى صيام: استقالتى نهائية حتى لو رفضها مجلس النواب

أكد المستشار سرى صيام، عضو مجلس النواب المستقيل، إن استقالته باتة، ولن يتراجع فيها على الإطلاق، موضحا أنه القرار نهائى.

وأضاف المستشار سرى صيام فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" تعليقا على تصريح وكيل مجلس النواب سليمان وهدان، بأن هيئة مكتب البرلمان سترفض الاستقالة، قائلاً: "استقالتى من المجلس باتة ونهائية ولا رجعة فيها بإذن الله.. حتى لو رفضها مجلس النواب".

كان المستشار سرى صيام، قد تقدم باستقالته منذ يومين، وأثارت تلك الاستقالة جدلاً واسعاً داخل مجلس النواب، ففى الوقت الذى أصر فيه نواب بعض الأحزاب على رفض استقالته، قال آخرون أنهم لم يحسموا موقفهم من الاستقالة حتى الآن.

فيما تعقد هيئة مكتب البرلمان اجتماعًا لبحث استقالة سرى صيام، وسط اتجاه قوى لرفضها، حسبما صرح وكيل المجلس سليمان وهدان منذ قليل.

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